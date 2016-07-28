На Донбассе воевало 50 тысяч граждан России - нардеп Геращенко (документ)
Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что на Донбассе воевало 50 тыс. граждан Российской Федерации.
Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.
"На территории Украины воевало 50 тысяч граждан Российской Федерации", - написал депутат.
При этом он отметил, что "это не домыслы и не предположения, а документальный факт, найденный волонтерами проекта "Миротворец" в почтовом ящике российской террористки Марии Коляды, которая выполняет функции руководителя пресc-службы террористической организации «ДНР»".
"В нем было обнаружено письмо от имени бывшего так называемого «премьер министра» «ДНР», гражданина России Александра Бородая - епископу Орехово-Зуевскому Пантелеймону с просьбой об оказании помощи российским боевикам, принимавшим участие в боях на Донбассе. В этом письме черным по белому указано, что в боях против Украины приняло участие более 50 тысяч граждан РФ", - заявляет Геращенко.
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Депутат считает, что "переписка российских шпионов и их пособников в сепаратистских анклавах «ДНР/ЛНР», вскрытая волонтерами проекта "Миротворец", является ценным источником для работы украинских и зарубежных спецслужб, и рано или поздно станет доказательствами на судебных процессах".
Также он подчеркнул, что на сегодня в базе данных "Миротворца" содержатся сведения о 18 200 российских гражданах, принимавших участие в войне против Украины.