На Донбассе воевало 50 тысяч граждан России - нардеп Геращенко (документ)

Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

"На территории Украины воевало 50 тысяч граждан Российской Федерации", - написал депутат.

При этом он отметил, что "это не домыслы и не предположения, а документальный факт, найденный волонтерами проекта "Миротворец" в почтовом ящике российской террористки Марии Коляды, которая выполняет функции руководителя пресc-службы террористической организации «ДНР»".

"В нем было обнаружено письмо от имени бывшего так называемого «премьер министра» «ДНР», гражданина России Александра Бородая - епископу Орехово-Зуевскому Пантелеймону с просьбой об оказании помощи российским боевикам, принимавшим участие в боях на Донбассе. В этом письме черным по белому указано, что в боях против Украины приняло участие более 50 тысяч граждан РФ", - заявляет Геращенко.

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Депутат считает, что "переписка российских шпионов и их пособников в сепаратистских анклавах «ДНР/ЛНР», вскрытая волонтерами проекта "Миротворец", является ценным источником для работы украинских и зарубежных спецслужб, и рано или поздно станет доказательствами на судебных процессах".

Также он подчеркнул, что на сегодня в базе данных "Миротворца" содержатся сведения о 18 200 российских гражданах, принимавших участие в войне против Украины.