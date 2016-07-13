Постпред РФ в НАТО: В Украине нет никакой российской военной активности

Об этом он сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Совета НАТО-Россия, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН относительно военной активности России в Украине, которая стала причиной усиления военного присутствия НАТО на Востоке альянса.

По словам Грушко, при обсуждении украинского вопроса на заседании Совета НАТО-Россия стороны говорили о том, как "справиться с кризисом в Украине". На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН о том, что, собственно, вопрос был о военной активности России в Украине, Грушко сказал: "Никакой военной активности в Украине нет". На вопрос о том, что якобы российских войск в Украине нет, российский посол не сказал ничего.

Говоря о последнем решении НАТО усилить присутствие на Востоке альянса, российский дипломат заявил, что Россия считает эти меропиятия такими, что "не имеют под собой никаких оснований, являются чрезмерными, контрпродуктивными". "Они имеют конфронтационный характер, ослабляют общую европейскую региональную безопасность и возвращают нас к схемам обеспечения безопасности времен холодной войны. Россия не является угрозой для членов альянса", - сказал Грушко.

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При этом российский дипломат также выразил мнение, что политика открытых дверей НАТО "не является вкладом в безопасность Европы".

"Территория Восточно-Европейских членов альянса превращается в плацдарм для военного развертывания и осуществления военно-политического давления на Россию. Это все не усиливает, а ослабляет безопасность в регионе", - считает он.