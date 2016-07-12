Боевики ночью обстреляли Торецк: в полиции показали последствия (фото)

Ночью боевики обстреляли жилые кварталы Торецка. Фото последствий в своем Facebook обнародовал глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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По его словам, пострадавших и раненых среди мирного населения нет.

Как сообщалось, за сутки боевики 56 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. В частности, 23 раза на Донецком, 25 на Мариупольском и 8 на Луганском направлениях.