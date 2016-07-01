В оккупированный Донецк прибыли преподаватели российских военных вузов - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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«В связи с нехваткой командиров звена «взвод-рота», командование российских оккупационных войск усиленное внимание уделяет подготовке офицерского состава для 1-го АК и 2-го АК, прежде всего, из числа местного населения. С этой целью в так называемое «Донецкое высшее общевойсковое командное училище прибыла группа преподавателей из высших военных учебных заведений РФ. В настоящее время рассматривается вопрос предоставления методической подготовки, помощи со стороны российских кураторов, а также ускоренного выпуска молодых офицеров из стен так называемого «военного училища». Предполагается, что эти лица пройдут ускоренный курс за период 9 месяцев», - отметил представитель украинской разведки.

Ранее представитель Украины рассказал о дискуссии по вопросам безопасности с российской стороной на переговорах в Минске.