В Харьков привезли около 30 раненых и больных бойцов из зоны АТО
11:00, 22 июня 2016Война
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В течение последних нескольких суток до Харьковского военного госпиталя поступили 27 раненых и больных бойцов из зоны АТО.
16 бойцов были доставлены в медучреждения в течение выходных / Фото: УНИАН
Как передает Depo.Харьков, об этом сообщают волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются бойцами в госпитале.
В частности, 16 бойцов были доставлены в медучреждения в течение выходных, еще 11 военных привезли вчера, 21 июня. Среди госпитализированных один находится в тяжелом состоянии – его контузило, а также он получил ранения руки, ноги и головы. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Кроме того, волонтеры отметили, что сейчас среди потребностей остаются средства от комаров, питьевая вода, вентиляторы, кондиционеры, футболки, средства личной гигиены.
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