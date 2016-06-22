В Харьков привезли около 30 раненых и больных бойцов из зоны АТО

Как передает Depo.Харьков, об этом сообщают волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются бойцами в госпитале.

В частности, 16 бойцов были доставлены в медучреждения в течение выходных, еще 11 военных привезли вчера, 21 июня. Среди госпитализированных один находится в тяжелом состоянии – его контузило, а также он получил ранения руки, ноги и головы. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Кроме того, волонтеры отметили, что сейчас среди потребностей остаются средства от комаров, питьевая вода, вентиляторы, кондиционеры, футболки, средства личной гигиены.