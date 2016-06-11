На Донбассе подорвалось авто с бойцами "Айдара", есть жертвы (фото)

Об этом сообщается на странице батальона "Айдар" в Facebook.

Отмечается, что в результате этого погибли двое бойцов, четверо военных получили ранения, один из которых - очень тяжелое.

Известно, что один из погибших - Макаревич Борис, старший офицер отделения комплектования Кременецкого объединенного городского военного комиссариата Тернопольской области, 1971 г.р.

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Второй погибший - Тихонов Евгений из с.Цукуры, Каховского р-на Херсонской области, 1985 г.р.

Напомним, 26 мая вблизи населенного пункта Старогнатовка в секторе "Мариуполь" БТР с украинскими бойцами подорвался на мине.