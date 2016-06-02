ОБСЕ показала, как боевики нарушают "Минск-2" (видео)

Видеозапись опубликована на YouTube-канале СММ ОБСЕ.

Отмечается, что ночью 29 мая беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал в подконтрольном "ДНР" пос. Минеральное (10 км к северо-востоку от Донецка) две самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм). Они произвели четыре выстрела в северо-западном направлении (место расположения подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка).

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Кроме того, через несколько минут произошло два взрыва в пределах 200 метров от места их расположения.

"Эти инциденты представляют собой два нарушения Минских соглашений: оба из-за наличия тяжелых вооружений в пределах линий отвода, а также применения такого вооружения", - говорится в описании к видео.