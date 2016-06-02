Украина ожидает продолжения процесса освобождения пленных - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам сегодняшнего заседания группы.

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"Мы ожидаем, что в ближайшее время процесс освобождения людей продолжится. Одна из самых сложных проблем в вопросе освобождения незаконно удерживаемых лиц – это установление их местонахождения, поскольку представители ОРДЛО отказываются признавать, что у них находятся наши граждане, которых мы ищем", - говорится в сообщении.

Также на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы обсуждали вопрос безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что в вопросе обмена заложников нельзя говорить о сдвигах.