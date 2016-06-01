ОБСЕ: о сдвиге в вопросе обмена заложников говорить нельзя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Вы этот вопрос неоднократно мне задаете. Сегодня мы это также обсуждали, но я не могу вам говорить про какие-то там сдвиги", - сказал Сайдик, отвечая на вопрос относительно состояния дел с обменом заложниками.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики скрывают информацию о количестве и местонахождении украинских заложников.

В свою очередь, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что Украина в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе ожидает продолжения процесса освобождения пленных в ближайшее время.