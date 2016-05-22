На Донбассе террористы квалифицируют случаи гибели своих военных во время боев как "самоубийство" - разведка

Об этом сообщает Главное Управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командованием 1-го Армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации совместно с руководством так называемой ДНР организовано системное сокрытие реального количества погибших и раненых российских военнослужащих и гражданского населения в ходе вооруженных столкновений. За последнюю неделю в районных отделениях т.н. полиции ДНР в г. Донецк возбуждено около пятидесяти уголовных производств по факту смерти неустановленных лиц от огнестрельных и осколочных ранений (больше всего погибших доставлено из района н.п. Ясиноватая и Авдеевка)", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что по указанию командования российских оккупационных войск, "все случаи гибели переквалифицированы по статьям уголовного кодекса как следствие самоубийства, хулиганства, бытовых конфликтов и т. п.".