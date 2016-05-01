В немецкой клинике умер раненый украинский военный (фото)

17:07, 01 мая 2016
Война
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Раненый украинский военнослужащий Егор Замета, который находился на лечении в Германии, умер в ночь на 1 мая.

twitter.com/MelnykAndrij

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"В пасхальную ночь ушел из жизни святой человек - в клинике "Шарите" умер наш военный герой Егор Замета", - говорится в его сообщении.

Напомним, боец 57-й мотопехотной бригады Егор Замета был серьезно ранен вражеским снайпером в зоне АТО 5 сентября 2015 года.

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