В немецкой клинике умер раненый украинский военный (фото)
17:07, 01 мая 2016Война
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Раненый украинский военнослужащий Егор Замета, который находился на лечении в Германии, умер в ночь на 1 мая.
Замета умер в немецкой клинике / twitter.com/MelnykAndrij
Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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"В пасхальную ночь ушел из жизни святой человек - в клинике "Шарите" умер наш военный герой Егор Замета", - говорится в его сообщении.
1/2 У Пасхальну ніч пішла з життя Свята людина - в клініці Шаріте помер наш військовий герой Єгор Замета pic.twitter.com/sLOIq0wGbq— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 1, 2016
Напомним, боец 57-й мотопехотной бригады Егор Замета был серьезно ранен вражеским снайпером в зоне АТО 5 сентября 2015 года.
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