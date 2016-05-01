В немецкой клинике умер раненый украинский военный (фото)

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"В пасхальную ночь ушел из жизни святой человек - в клинике "Шарите" умер наш военный герой Егор Замета", - говорится в его сообщении.

1/2 У Пасхальну ніч пішла з життя Свята людина - в клініці Шаріте помер наш військовий герой Єгор Замета pic.twitter.com/sLOIq0wGbq — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 1, 2016

Напомним, боец 57-й мотопехотной бригады Егор Замета был серьезно ранен вражеским снайпером в зоне АТО 5 сентября 2015 года.