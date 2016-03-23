Днем боевики сосредоточили обстрелы позиций сил АТО на донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции в сводке на 18.00. По данным штаба, по позициям сил АТО вблизи Авдеевки боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм, ручных гранатометов и стрелкового оружия.

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Около 15.00 опорные пункты в районе Красногоровки террористы обстреляли из гранатометов и минометов калибра 82 мм, выпустив при этом 28 мин.

Кроме того, снайперы российских наемников обстреливали позиции вблизи Зайцево, а по укреплениям в районе Майорска враг вел огонь из пулеметов крупного калибра.

На Мариупольском направлении позиции вблизи Новотроицкого боевики обстреляли из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

По защитникам Широкино российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

В отдельных случаях украинские бойцы открывали ответный огонь.