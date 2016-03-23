Днем боевики сосредоточили обстрелы позиций сил АТО на донецком направлении
С начала суток российские наемники не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины: в течение дня зафиксировано 14 таких обстрелов, 11 из которых - на донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции в сводке на 18.00. По данным штаба, по позициям сил АТО вблизи Авдеевки боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм, ручных гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте такжеТеррористы пытаются выбить силы АТО из-под Авдеевки, бой не прекращается с вечера
Около 15.00 опорные пункты в районе Красногоровки террористы обстреляли из гранатометов и минометов калибра 82 мм, выпустив при этом 28 мин.
Кроме того, снайперы российских наемников обстреливали позиции вблизи Зайцево, а по укреплениям в районе Майорска враг вел огонь из пулеметов крупного калибра.
На Мариупольском направлении позиции вблизи Новотроицкого боевики обстреляли из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.
По защитникам Широкино российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
В отдельных случаях украинские бойцы открывали ответный огонь.