Террористы атаковали опорный пункт сил АТО возле Новотроицкого, произошло прямое боестолкновение

Об этом сообщает сайт города Мариуполя со ссылкой на спикера сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера.

По его словам, 23 марта в секторе "Мариуполь" на позиции ВСУ у Новотроицкого предпринята атака подразделением формирований "ДНР".

"Под прикрытием огня из минометов 120 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов к опорному пункту украинских силовиков на расстояние 300 метров подошла группа ДНРовцев", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "ДРГ открыла огонь, пытаясь захватить укрепление. Ответным огнем атака была остановлена. Нападавшие отступили, понеся потери".

Спикера сектора "Мариуполь" также сообщил, что "формирования "ДНР" из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вели огонь по позициям украинских силовиков у Новотроицкого (3 обстрела), Гнутово (1 обстрел), Широкино (1 обстрел). Обстрелы производились с 2:55 по 16:40". Ответный огонь ВСУ открывали 4 раза.

Пострадавших среди личного состава украинских военных нет.

За прошедшие сутки над сектором зафиксирован пролет беспилотника в районе Богдановки.