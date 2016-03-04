В районе Широкино, Опытного и Песков активизировались снайперы боевиков
В течение дня террористические группировки осуществили 18 обстрелов позиций сил АТО: 15 на Донецком направлении и 3 - на Мариупольском.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что российские наемники продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Так, из минометов боевики обстреливали позиций украинских бойцов возле шахты Бутовка, Авдеевки, Опытного и Красногоровки.
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«Дважды российские террористы из минометов калибра 82 мм вели огонь по опорным пунктам в районе Широкино. Из зенитной установки враг обстрелял укрепления вблизи Опытного и Красногоровки. Снайперы российских боевиков вели огонь в районе Широкино, Опытного и Песков», - говорится в сообщении.
Укрепления ВСУ в районе Марьинки, Авдеевки, Песков, Широкино враг обстрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе.