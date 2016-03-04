Наблюдатели ОБСЕ констатируют нарушения перемирия обеими сторонами конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Стороны продолжают нарушать перемирие. Мы зафиксировали нарушения в районе Донецка, больше всего случаев насилия было зафиксировано вечером 21 февраля. Мы зафиксировали 300 взрывов в районе аэропорта. Также продолжается насилие в районе Горловки. Вечером 23 февраля наши наблюдатели в Дебальцево за полчаса слышали около 50 взрывов. Особенно увеличился уровень насилия вокруг Ясиноватой. 22 февраля наши наблюдатели слышали примерно 140 взрывов. Это было в результате обстрела минометами, автоматическими гранатометами и реактивными снарядами", - сказал Хуг.

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Как сообщал УНИАН, после первой в 2016 году Трехсторонней встречи контактной группы в Минске 13 января специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе должно возобновиться 14 января.

Однако террористы продолжают обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины. Бойцы АТО лишь открывают огонь в ответ.