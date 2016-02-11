"Показать мускулы": Тука рассказал о цели эскалации путинскими войсками конфликта на Донбассе

За последний месяц боевики нарастили интенсивность и количество обстрелов позиций сил АТО, заявил он в интервью ЛІГА.net.

Тука отметил, что ситуация достаточно опасная, но ее нельзя рассматривать в отрыве от того, куда вляпалась Россия в Сирии. Поэтому, по его словам, у Кремля не хватит возможностей вести войну на два фронта.

Но в то же время, как рассказал глава Луганской ОВГА, эскалация конфликта на Донбассе - это демонстрация силы накануне очередного этапа Минских переговоров.

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"Цель - показать Украине, Европе, США мускулы: давай нам изменения в Конституцию, давай нам выборы, и остальной бред. С другой стороны, это провокация, чтобы вызвать обратную, вполне ожидаемую реакцию украинских военных и потом в очередной раз обвинять их в обстреле мирных городов", - подчеркнул Тука.

Ранее он заявлял, что на оккупированных территориях Донбасса осталось недостаточно ресурсов и при отсутствии материальной поддержки из РФ самопровозглашенные "республики" продержатся недолго.

"Думаю, максимум полгода. Собственных ресурсов там практически нет. Все, что можно было разграбить, разграбили", - заявил Тука.