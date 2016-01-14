Боевики перебрасывают тяжелое оружие на линию разграничения в Луганской области – Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Фиксируется резкое наращивание сил и средств боевиков в районе населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Желобок", - написал он.

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Как отметил Тымчук, под прикрытием "батальонных тактических учений" в районе Алчевска и Перевальска террористы наращивают так называемую "стахановскую" группировку.

Кроме того, зафиксирована переброска в район Стаханова 3 танков, 6 БМП-1 и 2 МТ-ЛБ. В район восточнее Кировска переброшена батарея 122-мм РСЗО "Град" из 5 установок БМ-21. Туда же со стороны Алчевска переброшено пехотное подразделение террористов численностью до 140 человек.