Ситуация в зоне АТО: в районе Майорска боевики обстреляли военных из 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Наибольшее количество обстрелов боевиками украинских позиций зафиксировано на Горловско-Светлодарской дуге.

«В частности, захватчики неоднократно открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону украинских воинов, которые несут службу в районе Новгородского, Зайцевого, Мироновского, Луганского и Троицкого», - говорится в сообщении штаба АТО.

Кроме того, украинские опорные пункты вблизи Луганского были неприцельно обстреляны из автоматических станковых гранатометов, позиции южнее Троицкого – дважды со станковых противотанковых гранатометов.

«Но наиболее яркой вооруженной провокацией, которую вчера бандиты пытались совершить против наших защитников, был прицельный обстрел оккупантами позиций сил АТО в районе Майорска. При этом, кремлевские наемники полчаса стреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем», - отмечают в пресс-центре АТО.

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Возле Донецкого аэропорта пророссийские бандформирования вчера вечером неприцельно били из стрелкового оружия и зенитной установки по Пескам.

По данным штаба АТО, всего на протяжении минувших суток зафиксировано 23 эпизоды нарушения боевиками режима «полной тишины».

С начала текущих суток боевики лишь один раз, около 4.00 часов утра, из стрелкового оружия хаотично обстреляли Пески.