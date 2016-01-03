Боевики обстреляли опорный пункт сил АТО возле Горловки из станковых гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня фиксируется значительное уменьшение вооруженных провокаций со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что с начала суток боевики 6 раз нарушали режим «полной тишины» в зоне проведения АТО.

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Трижды по позициям украинских воинов в районе Опытного боевики неприцельно били из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

"В первой половине дня бандиты били в сторону наших воинов у Новгородского, что недалеко от Горловки, из автоматического станкового гранатомета. Однако вскоре тот же опорный пункт сил АТО прицельно обстрелял вражеский снайпер", - отмечается в сообщении.