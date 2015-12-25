Полторак призвал украинцев не бояться "перемен на восточном фронте"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета реформ при Минобороны в Киеве.

В частности, Полторак призвал граждан Украины не бояться изменений на восточном фронте и верить в Вооруженные силы Украины, а журналистов не сеять панику среди людей о том, что "кто-то захватил".

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