Эстония передаст Украине своего гражданина, воевавшего за "ЛНР"

Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Postimees.

В эстонском правительстве говорят, что украинская сторона обратилась к Эстонии с соответствующим ходатайством о выдаче гражданина Эстонии, которого обвиняют в участии в террористической организации.

В частности, его обвиняют в участии в работе военной комендатуры министерства обороны так называемой "Луганской народной республики". Мужчина выполнял задания руководства министерства, в том числе, охранял объекты и незаконно задержанных лиц.

Украина ходатайствовала о выдаче мужчины в соответствии с положениями Европейской конвенции, а также эстонско-украинского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах.

За участие в террористической организации украинское законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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В Эстонии за подобные преступления могут приговорить к лишению свободы на срок от пяти до 20 лет либо к пожизненному заключению.

В феврале этого года полиция безопасности Эстонии задержала 35-летнего гражданина Эстонии Владимира Полякова, подозреваемого в принадлежности к террористическому объединению. Согласно подозрению, он летом 2014 года в Украине вступил в группировку "Луганская Народная Республика" и как минимум дважды — летом и до ноября 2014 года — выполнял возложенные на него задачи.

Ранее выдачу Полякова Украине разрешили все судебные инстанции Эстонии, решение было за правительством.