Боевики семь раз били по Красногоровке из "отведенных" 82-мм минометов - штаб АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

По Майорску, что неподалеку временно оккупированной Горловки, боевики прицельно били из гранатомета, а по Новгородскому из стрелкового оружия. В частности, там вел огонь вражеский снайпер.

"В течение ночи кремлевские марионетки также осуществляли неприцельные обстрелы из гранатометов и снайперского оружия по Зайцевому, крупнокалиберных пулеметов - по Луганском, стрелкового оружия - по Майорску", - говорится в сообщении штаба.

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Отмечается, что больше всего нарушений режима прекращения огня было зафиксировано вблизи временно оккупированного Донецка. Там под неприцельный огонь боевиков снова попали Опытное, Авдеевка, Марьинка и Пески. Противник в основном использовал стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Кроме того, этой ночью бандиты пророссийских гибридных бандформирований семь раз били из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов по Красногоровке.

"В целом в ночь на понедельник оккупанты около 25 раз пытались спровоцировать украинских защитников на срыв договоренностей о прекращении огня. Однако в очередной раз эти попытки оказались тщетными", - подытожили в пресс-центре АТО.