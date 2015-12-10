На Мариупольском направлении военные вступили в бой с вражескими диверсантами - штаб (исправлено)

Вчера вечером бандиты неоднократно открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия по Пескам, Новгородском и Опытному, что на Донецком направлении, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

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Отмечается, что из этих же видов вооружения, а также зенитных установок, танков, 82 и 120-мм минометов захватчики неоднократно били по Красногоровке. А по южной окраине населенного пункта Кураховка враг ударил из реактивных систем залпового огня.

Луганское было обстреляно из гранатометов и вооружения БМП.

По данным пресс-центра, вблизи поселка Новотроицкого, что на Мариупольском направлении, произошло непродолжительное боестолкновение с ДРГ захватчиков, в результате которого враг отступил.

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На этом же направлении под огнем врага несколько раз оказалось Широкино. "Вечером кремлевские наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов, а после полуночи – дважды из 122-мм артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

Кроме того, обстрелы позиций наших войск из 82-мм минометов зафиксированы вблизи Трехизбенки, из гранатометов – на окраинах Счастье и поселка Желтое.