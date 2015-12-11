Боевики неугомонно нарушают Минские соглашения, обстреливая силы АТО из крупнокалиберного оружия

Минувшая ночь охарактеризовалась около 40 случаями нарушения условий прекращения огня со стороны российско-террористических войск, пишет пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что боевики продолжили активно обстреливать позиции сил АТО в районе временно оккупированного Донецка. В частности, из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем они били по Опытному, Песках, Новгородскому, Красногоровке. На окраинах Красногоровки также упали и разорвались несколько десятков 120 и 82-мм мин врага.

Обстрел наших позиций со 120-мм минометов также был зафиксирован вблизи Зайцевого, что на Артемовском направлении. Там же в течение последней ночи противник применял крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, а также работал снайпер захватчиков.

Информация о любых потерях среди украинских воинов на протяжении последней ночи на это время не поступала.