За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, 10 - ранены
13:51, 10 декабря 2015Война
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Александр Мотузяник рассказал о потерях украинской армии за сутки.
За сутки украинская армия потеряла двоих военных / Фото УНИАН
За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 10 - получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военных погибли, 10 - получили ранения», - сообщил он.
Ранее Мотузяник в комментарии УНИАН сообщал, что двое военнослужащих погибли и семеро были ранены 9 декабря в результате подрыва на неизвестном устройстве боевой машины пехоты у н.п. Опытное Донецкой области.
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