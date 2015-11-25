В Станице Луганской на растяжке подорвались местная жительница и военнослужащий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, около 17:00 в Станично-Луганскую районную больницу с минно-взрывными травмами были доставлены двое поттерпевших: военнослужащий и местная жительница.

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Отмечается, что телесные повреждения они получили в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве - растяжке неподалеку от пгт Станицы Луганской.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам военных, в последние дни обстрелы из стрелкового оружия по украинским позициям в Станице Луганской звучат практически каждую ночь", - отметил руководитель Луганской областной ВЦА Георгий Тука.