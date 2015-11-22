В Донецкой области двое мужчин подорвались на растяжке на горе Карачун.

Как сообщает Краматорский отдел Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, двое жителей Краматорска, которые пошли на гору Карачун для сбора веток, получили осколочные ранения ног, задев растяжку.

Потерпевшие пояснили, что пошли в лесополосу собирать ветки дерезы для изготовления веников. Старший, 62-летний мужчина, который ранее служил в армии и имеет определенные военные навыки, услышал характерный звук и понял, что задета растяжка. Мужчины успели правильно среагировать. В результате взрыва оба получили осколочные ранения ног.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.