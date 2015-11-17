Боевики ночью обстреляли из "Градов" окрестности Красногоровки и Горняка - штаб АТО

С 18 часов вчерашнего вечера и до полуночи боевики 25 раз вели огонь в сторону позиций сил АТО и по мирным населенным пунктам. При этом 20 раз – на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Из зенитных установок, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия путинские наемники вели неприцельный огонь в направлении Марьинки, Троицкого, Верхнеторецкого, Красногоровки, Песков и Авдеевки", - говорится в сообщении.

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Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия террористы вели прицельный огонь непосредственно по украинским позициям в Широкином, Зайцевом и Новгородском.

А с 20 до 21 часа боевики дважды обстреливали мирные населенные пункты из реактивных систем залпового огня «Град», в общем выпустив 12 реактивных снарядов. Под обстрелы террористов попали окрестности городов Красногоровка и Горняк.