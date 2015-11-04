Боевики в Донецке жалуются, что их "кинули": "Мы как бомжи, нет денег даже на сигареты" (видео)

По словам «ополченцев», им третий месяц не платят зарплату. Говорят они на видео, которое появилось в социальных сетях. Также боевики возмущены, что семьи погибших во время боевых действий не получают от «ДНР» никакой помощи, сообщает 62.ua.

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«Мы даже постираться не можем, нам жить негде, ходим, как бомжи, немытые месяц, сигареты стреляем», - жалуются «гвардейцы».