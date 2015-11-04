В "ДНР" заявляют, под видом гуманитарных миссий к ним приезжают иностранные шпионы

Об этом заявил "глава ДНР" Александр Захарченко, передают "РИА Новости".

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"Как можно относиться к людям, которые проводят разведывательную деятельность под видом гуманитарной помощи? В прошлом году были задержаны и переданы властям США два разведчика, которые состояли на работе в этих организациях. Они одной рукой дают, а другой рукой делают так, что появляются десятки раненых. В Луганске в одной из таких организаций из 70 человек был всего один врач", — утверждает главарь боевиков.

Напомним, в конце октября боевики отменили аккредитацию "Врачей без границ" на территории "ДНР". Пророссийские террористы утверждают, что якобы "был выявлен ряд подозрительных действий со стороны указанной организации, среди которых сбор информации оборонного характера, а также проведение психологических тренингов среди населения прифронтовых районов, несущих заведомую социальную дезориентацию граждан".

Благотворительная организация "Врачи без границ" отвергла обвинения "властей ДНР".