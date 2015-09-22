ОБСЕ: боевики на Донбассе проводят перемещение тяжелой военной техники

Об этом говорится в отчете миссии за 21 сентября, передает ZN.ua.

19 сентября на Артемовской улице города Донецка представители СММ зафиксировали грузовик "Урал", который транспортировал 120-мм миномет и КАМАЗ со 122-мм гаубицей.

19 сентября в Луганске наблюдатели ОБСЕ заметили военный грузовик, который транспортировал танк, и между Попасной и Троицким зафиксировали два танка Т-64, которые двигались в северном направлении.

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20 сентября в районе Новотроицкого представители СММ обнаружили неподвижный танк Т-64. Также 20 сентября наблюдатели ОБСЕ заметили в районе Чернухино 12 танков Т-64, которые были размещены в поле.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным ОБСЕ, на востоке Украины сейчас создаются условия для поддержки политического процесса, который должен привести к мирному разрешению кризиса.