Из хранилища боевиков пропали три гаубицы и пушка - ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ по 14 сентября, передает РБК-Украина.

Отмечается, что на двух из хранилищ вооружение полностью соответствовало ранее записанному наблюдателями, а на одном была обнаружена пропажа вооружений.

Читайте такжеГлавы МИД "нормандской четверки" высказались за отвод вооружение под усиленным мониторингом ОБСЕ

"Наблюдатели таким образом отметили, что три ранее зафиксированные гаубицы (122 мм Д30) отсутствовали. Также было зафиксировано отсутствие одного из двух ранее зарегистрированных буксируемых противотанковых орудий (100 мм МТ-12 Рапира)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские военные передали представителям самопровозглашенной "ДНР" тела трех боевиков.