Тысячи бойцов АТО сражаются в войне, которую не каждый из них может назвать своей - правозащитник

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал Роберт ван Ворен, голландский советолог, правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии, преподаватель в университетах Грузии и Литвы.

Он отметил, что для большей части населения это освободительная война против российского агрессора и его приспешников - смеси местных преступников и маргиналов.

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"Тысячи мальчишек призвали в армию и отправили на восток, чтобы сражаться в войне, которую не каждый из них может назвать своей. Они приезжают в отпуск и видят парней такого же возраста, которые ухаживают за девушками и бегают на вечеринки, словно войны нет", - отмечает правозащитник.

При этом советолог подчеркивает, что эти парни - не добровольцы, которые после Майдана самостоятельно приняли решение отправиться на восток, ведь у них не было выбора.

"С другой стороны, мы видим людей, которых терроризирует созданное путинской Россией марионеточное государство. Они тоже украинцы, и после воссоединения страны им придется жить с травмой, не слишком отличающейся от сербской. Они сделали неправильный выбор, потеряли свободу, приобрели статус агрессора. И в то же время они сами - жертвы", - считает ван Ворен.

Он подчеркнул, что Украина уже сейчас должна создавать службы помощи тем, кто не в состоянии самостоятельно справиться с психологическими последствиями войны.

Кроме того, стране понадобится многовекторная программа восстановления цивилизационных мостов между ее западом и востоком.

"Конечно, война еще не закончилась. Но это не должно оправдывать бездействие", - уверен правозащитник.

Полный текст интервью Роберта ван Ворена читайте в выпуске журнала "Новое время" 21 августа.