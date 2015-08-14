На Харьковщине террориста "ДНР" посадили на 3 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что 29-летний житель Донецкой области с октября прошлого года добровольно находился в составе террористической группировки – так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

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«Он охранял места дислокации террористов в Донецке и имел удостоверение этой фейковой структуры. Злоумышленник активно отстаивал и пропагандировал отделение Донецкой области от Украины, а также собирал информацию относительно размещения украинских подразделений», - говорится в сообщении.

В конце мая сепаратист был задержан на государственной границе сотрудниками СБУ и пограничниками при попытке выезда в Российскую Федерацию, отметили в пресс-центре.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.