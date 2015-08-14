Боевики совершили массированный обстрел Артемово (фото)

Военные наблюдатели украинской стороны СЦКК фиксируют массовые военные преступления пророссийских боевиков на Донбассе против мирного населения.

Об этом сообщил пресс-офицер украинской стороны СЦКК Руслан Семенюк на своей странице в Facebook.

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«Так, в ночь с 12 на 13 августа произошел массированный обстрел террористами жилого сектора н.п. Артемово, вблизи г. Дзержинск Донецкой области. Обстрел велся артиллерийскими снарядами калибра 122 мм и 152 мм из района шахты им. Гагарина, недалеко н.п. Горловка. С 23.00 до 02.30 часов боевики выпустили по Артемово около 50 снарядов. В результате обстрела по ул. Дзержинского, 15, полностью сгорел дом на четыре квартиры, все жители остались без жилья», - отметил он.

Кроме того, зафиксированы такие повреждения:

по ул. Дзержинского, 14/3, поврежден автомобиль, забор, хозяйственная постройка. Зафиксированы разрывы от снарядов калибром 122 мм;

по переулку Пионеров, 12А, в трехэтажном доме повреждена крыша, окна, осколком ранена женщина в руку;

по переулку Пионеров, 12Б, в двухэтажном доме повреждены окна, двери, газовая труба, электросеть. Зафиксированы разрывы от снарядов 82 мм и 122 мм;

по ул. Энгельса, 2 и 4, снарядами 122 мм и 152 мм повреждены линия электропередач, три дома, угольный сарай, один автомобиль, погибла собака, выбиты окна и двери;

по ул. Первомайская, 1, в многоквартирном 5-этажном доме поврежден фасад, окна, подъезд, дверь.

по ул. Первомайская, 3 и 5, повреждены крыши домов, забор;

по ул. Первомайская, 19, повреждены дом, забор, сарай, окна;

также по ул. Первомайская разрушен гараж и зафиксированы разрывы от снарядов 122 мм;

по ул. Чапаева, 34, повреждены линия электропередач, окна и двери дома, гараж, один автомобиль, велосипед, ворота, забор. Зафиксированы разрывы от снарядов калибра 122 мм;

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кроме того, 122-миллиметровыми снарядами на грузовой железнодорожной станции имени Артема повреждены фасад здания, окна, двери, железнодорожные рельсы (до 15 м), хозяйственные постройки и забор.

Факты варварского уничтожения жилого сектора и железнодорожной станции пророссийскими боевиками в н.п. Артемово были задокументированы наблюдателями украинской стороны СЦКК и переданы представителям СММ ОБСЕ, отметил Семенюк.