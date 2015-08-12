СБУ задержала двух боевиков, которые проходили подготовку в РФ

13:37, 12 августа 2015
Война
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Сотрудники мариупольской милиции задержали боевика, который около двух месяцев проходил подготовку в лагере бандформирования "Оплот".

УНИАН

Об этом заявил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он отметил, что этот боевик "был направлен в Россию в лагерь, где российские инструкторы готовили террористов к диверсионно-разведывательной деятельности". После чего некоторое время он охранял вражеские склады в Докучаевске.

"Во время поездки боевик был травмирован, вследствие чего стал не нужен своим предводителям. Поэтому он вернулся на территорию, которая контролируется украинским правительством, где его задержали правоохранители", - отметил Андрей Лысенко.

Он также сообщил о задержании еще одного боевика сотрудниками СБУ в Харьковской области.

"Установлено, что этот человек воевал против сил АТО в составе различных незаконных вооруженных формирований, в частности, "Макеевская сотня", "Восток" и "казаков"", - сказал Андрей Лысенко и при этом уточнил, что задержанный в прошлом имел судимости за тяжкие преступления.

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