На Луганщине в результате обстрела боевиков погиб военный, еще трое и мирная жительница ранены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В результате вечернего обстрела со стороны с. Донецкое (подконтрольное ЛНР) блокпоста ВСУ в с. Крымском был смертельно ранен старшина 24-й отдельной механизированной бригады. В пгт Новотошковское в районе 29-го блокпоста в результате обстрела из стрелкового оружия получили ранения 2 военнослужащих 24-й бригады. Раненые госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики вновь открыли огонь по Авдеевке, ранен мужчина

Возле Станицы Луганской боец 128-й бригады получил ранения, подорвавшись на растяжке. В с. Казачье (Станично-Луганский район) на своем подворье в результате попадания мины получил ранения женщина, сообщает пресс-служба.

«Сутки в Луганской области прошли как никогда трудно. У нас есть убитые и раненые, в том числе и среди мирных жителей. Террористы с каждым днем продолжают наращивать огневую агрессию. Руководствуясь установками своих хозяев «уничтожить все», они не считаются с тем, куда они стреляют и зачем, и тем более с Минскими договоренностями», - подчеркнул руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.