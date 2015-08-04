В Луганской области боевики ранили бойца и накрыли из минометов больницу

Террористы из гранатометов систематически работали по «зеленке» вокруг населенного пункта, в результате чего был ранен командир роты 128-й горно-пехотной бригады со Львовщины, сообщает Луганская ОГА.

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В то же время в с. Крымское Новойдарського района над областным противотуберкулезный диспансером долгое время кружил беспилотный аппарат, после чего медицинское учреждение накрыли из минометов. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

«Я был вчера в Станице Луганской. Увидев разрушения, которые принес на Луганщину «русский мир», в очередной раз убедился, что в террористах, которые практически каждый день обстреливают мирное население, нет ничего святого", – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.