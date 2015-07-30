Наблюдатели ОБСЕ отмечают "относительное спокойствие" в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге.

«Миссия СММ продолжила наблюдать за ситуацией, отмечая на этой неделе продолжение относительного спокойствия, которое началось на прошлой неделе», - сказал он.

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По словам Хуга, 28 июля было зарегистрировано несколько нарушений перемирия в Донецкой области. «Мы также наблюдали меньше нарушений прекращения огня в Луганской области в течение последней недели», - добавил Хуг.

В то же время он отметил, что это еще ни о чем не свидетельствует, поскольку в течение последних месяцев фиксировалось то увеличение, то уменьшение фактов нарушения режима прекращения огня.

«Только вчера мы зарегистрировали 120 взрывов возле разрушенного международного аэропорта в Донецке», - сказал Хуг.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки, 29 июля, боевики 82 раза нарушили режим прекращения огня, используя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

За сутки в зоне АТО ранения получили четверо украинских военных.