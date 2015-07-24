Ситуация в зоне АТО сложная, за сутки боевики более 70 раз обстреляли позиции военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В 21.30 по жилым районам поселка Новгородское российские террористы нанесли удары из танка со стороны оккупированной ими Горловки. С 20.30 по 23.30 из артиллерии калибров 152 и 122-мм обстреляны позиции сил АТО в районах н.п. Опытное, Авдеевка, Березовое. В 21.00, более часа бандформирования вели обстрел наших позиций со 120-мм минометов вблизи н.п. Пески», - говорится в сообщении пресс-центра.

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Также боевики неоднократно вели обстрелы сил АТО в районах н.п. Новгородское, Рассадки, Авдеевка, Кирово, Станица Луганская, Санжаровка, Луганское, Лозовое, Марьинка, Опытное.

По информации пресс-центра АТО, по состоянию на 06.00, 24 июля, обстрелы продолжаются.

«С 02.45, более часа, российско-террористические войска стреляли из танка по позициям сил АТО вблизи н.п. Пески. С 04.30, более получаса обстрел наших позиций со 120-мм миномета было слышно вблизи Красногоровки. Стрелковым оружием бандформирования беспокоили наши войска вблизи н.п. Марьинка, Пески, Кряковка, Луганское, Попасная, Лозовое», - сообщает пресс-центр.