Штаб АТО проверяет информацию о выходе боевиков из Широкиного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО, подполковник Дмитрий Гуцуляк сегодня на брифинге.

"Накануне очередных переговоров в Минске боевики демонстративно решили вернуть украинцам уничтоженное и безлюдное Широкино, позиционируя это решение как соблюдение Минских соглашений", - отметил он.

Читайте такжеБоевики ночью почти не обстреливали позиции сил АТОШтаб АТО сообщает,что информация относительно ухода боевиков из Широкиного до сих пор проверяется.

По информации штаба АТО есть определенные основания ожидать активизации действий на Мариупольском направлении и активизации боевых столкновений в районе Песков, Красногоровки, Марьинки.