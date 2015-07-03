Боевики ночью почти не обстреливали позиции сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Боевики обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских войск в районе населенного пункта Рассадки Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Очередной случай нарушения Минских договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований произошел в районе Трехизбенки. Около часа ночи пророссийские наемники совершили артиллерийской обстрел по окрестностям этого населенного пункта Луганской области из пушек калибра 152 мм.

"Несмотря на относительное затишье командование сил АТО наращивает комплекс мер по повышению нашей обороны. Фортификационное оборудование районов, рубежей и позиций на большинстве участков фактически завершено", - подытожили в пресс-центре.

Кроме этого, пресс-центр опубликовал фотографии уничтоженного населенного пункта Широкино. Как сообщал УНИАН, недавно миссия ОБСЕ констатировала что Широкино покинули все мирные жители.