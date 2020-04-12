Украина потеряла одного воина: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов Украина потеряла одного из военнослужащих, один воин получил боевое поражение.

С начала сегодняшних суток боевики вооруженных формирований Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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"Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции вблизи села Тарамчук в Донецкой области, а утром - возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов Украина потеряла одного из военнослужащих, один воин получил боевое поражения.

По данным разведки, вчера военнослужащие из состава Объединенных сил ранили семерых российских оккупантов, сегодняшние потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь из запрещенных по Минским договоренностям артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня были зафиксированы недалеко от населенных пунктов Широкино, Славное, Пески, Новотошковское и Новозвановка.