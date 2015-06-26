Бирюков представил новые сухпайки для украинских военных

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За эти месяцы было 6 попыток создать рацион и каждый раз исследовательские лаборатории давали тонны рекомендаций. Проверялись не только жиры-белки-углеводы, а еще и, страшно сказать, минералы и микроэлементы. Попутно шла работа по созданию беспламенного подогревателя украинского производства, ведь импортные моментально поднимали финальную стоимость набора на недостижимую границу", - сообщает Бирюков.

Новый армейский рацион от волонтеров включает 5 разных меню, где каждый прием пищи будет упакован отдельно.

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Также Бирюков отмечает, что упаковка у новых сухпайков будет отличаться от представленной на фотографии.

"Внешняя упаковка будет другой (именно это сейчас мы и будем допиливать напильничком перед написанием окончательного ТУ) будет более удобной, и компактной, и безусловно другой формат плёнки", - написал он.