Волонтеры вместе с МО, Генштабом и тысячами спонсоров подготовили лучших снайперов АТО

Об этом сообщают волонтеры проекта "Вернись живым" на странице в Facebook.

Сообщается, что идея организовать курсы снайпинга появилась полгода назад, но под проект нужно было покупать оружие и патроны, давать доступ к полигонам и боеприпасам, нанимать иностранцев, приводить их в части и давать возможность обучать всех от снайпера до комбата.

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"Юрий Бирюков помог решить вопросы с командованием и получить разрешения, "Народний тыл" помог частью экипировки и с контрабандой, мы оплатили десятки прицелов, дальномеров, метеостанций, подзорных труб. Паша (Кащук, волонтер - Ред.) оплатил оружие, инструкторов и организовал процесс. Zbroyar подарили две винтовки и бесплатно сделали ремонт еще двух. Archer подарили один из самых крутых своих прицелов", - отметили в "Вернись живым".

В результате проведенной работы уже на днях Генштаб должен принять у волонтеров самую профессиональную снайперскую роту этой войны и дать им приказ идти в свой первый бой.

"Они пойдут в него упакованными и подготовленными на мировом уровне. Отборные снайперы, которых выбирали командиры, тренеры и психологи, с правильным оружием и хорошей оптикой. И главное - умением все это использовать на тактическом и стратегическом уровнях", - подчеркнули волонтеры.

При этом те, кто пропустили весь проект, еще могут к нему присоединиться, так как нужно докупить две ночные предобъективные насадки Dedal 546 или их аналог для винтовок 308-го и 338-го калибров. Их стоимость - 2800 евро за штуку.