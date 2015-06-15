В Луганской области боевики обстреляли ремонтную бригаду водоканала, есть раненый
11:10, 15 июня 2015Война
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В Луганской области за минувшие сутки, 14 июня, боевики обстреляли аварийную бригаду водоканала, был ранен бригадир.
Reuters
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера днем боевики обстреляли аварийную бригаду водоканала, которая пыталась устранить повреждения водопровода между городами Попасная и Золотое на линии разграничения.
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"Ремонтники были одеты в фирменную одежду со специальными наклейками, по которым видно, что это не военнослужащие. Несмотря на это, боевики обстреляли их из миномета", - отмечено в сообщении. Бригадир получил ранения, работы по ремонту водопровода пришлось отложить.
Раны не тяжелые, угрозы жизни пострадавшего нет.
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