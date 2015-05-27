СБУ задержала корректировщика огня террористов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, информатор по телефону сообщал главарям незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР» сведения о местах расположения сил АТО. «После осуществления боевиками артиллерийских ударов, злоумышленник звонил им снова и уточнял координаты обстрела, докладывал о попадании снарядов в дома жителей, мирные объекты», - говорится в сообщении.

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Следователи УСБУ в Луганской области начали в отношении задержанного злоумышленника уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (эта статья предусматривает за участие в террористической группе или террористической организации лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее - УНИАН).

По данному факту проводятся следственные действия.