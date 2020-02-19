Кислица о новом "премьере ДНР": "Не надо из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории"

Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН рассказал о прямом отношении России к войне на Донбассе.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что не может быть оправдания для бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова, которого Россия назначила "управлять" на оккупированном Донбассе.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации.

Кислица сказал, что по словам России, Украина якобы должна вести прямые переговоры с так называемыми "представителями местной власти" на временно оккупированной территории Донбасса.

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"Но кто они? Насколько местным является недавно назначенный так называемый исполняющий обязанности председатель "правительства" Донецка Владимир Пашков? Это гражданин России, который родился в Сибири, является выпускником Тихоокеанского военно-морского училища, и до недавнего времени вице-президент Иркутской области России", - сказал Кислица.

При этом, дипломат риторически подчеркнул, что Донецк и Иркутск разделяют "какие-то незначительные" 6 тысяч километров.

"Однако, он "достаточно местный" по мнению Москвы для управления на Донбассе и чтобы говорить о будущем Донбасса. Нет оправдания для кого-то из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории", - отметил Кислица.

Как сообщал УНИАН, новым так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" внезапно стал россиянин, бывший высокопоставленный чиновник из Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле оправдались, что Пашков возглавил правительство так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.