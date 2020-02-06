"Противоречий нет": в Кремле прокомментировали назначение нового "премьера ДНР"

По данным журналиста Дениса Казанского, так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" стал бывший вице-губернатор Иркутской области.

В Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, как назначение "премьер-министром" в оккупированном Донецке российского чиновника коррелируется с заявлениями Москвы о непричастности России к оккупации восточных регионов Украины.

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Как сообщал УНИАН, по данным журналиста Дениса Казанского, так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" стал россиянин, бывший высокопоставленный чиновник из Иркутской области. По информации журналиста, Пашков родом из российского Братска, гражданин РФ, до 2015 года был вице-губернатором Иркутской области. "Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство", - написал Казанский.