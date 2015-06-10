Лавров: Киев уклоняется от выполнения Минских соглашений

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В частности, по мнению дипломата, Украина не хочет налаживать прямой контакт с боевиками, а также не выполняет обязательства, прописаные в Минских соглашениях.

«Лавров высказал озабоченность по поводу непрекращающихся попыток Киева уйти от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Прежде всего это касается налаживания прямого диалога с Донбассом по всем аспектам «Минска-2», включая проведение конституционной реформы и прекращение социально-экономической блокады юго-востока страны»,- говорится в тексте сообщения.

Читайте такжеЛавров прокомментировал отставку спецпредставителя ОБСЕ в УкраинеКак сообщал УНИАН, ранее Лавров заявил, что так называемые Луганская и Донецкая "народные республики" должны остаться частью Украины.